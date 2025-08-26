Mezopotamya ÜPAK Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum'da yapıldı.

Erzurum Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Mezopotamya Ürün Piyasaları A.Ş.'nin (ÜPAK) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın da iştirak etti. Başkan Özakalın, toplantının Erzurum'a, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek, kararların iş dünyasına katkı sağlaması dileğinde bulundu.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım satımı gerçekleştirecek olan Mezopotamya ÜPAK, yatırımcılara önemli hizmetler sunacak. - ERZURUM