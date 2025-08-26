Mezopotamya ÜPAK Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum'da Yapıldı

Mezopotamya ÜPAK Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum'da Yapıldı
Mezopotamya Ürün Piyasaları A.Ş. (ÜPAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, kararların iş dünyasına katkı sağlamasını temenni etti.

Erzurum Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Mezopotamya Ürün Piyasaları A.Ş.'nin (ÜPAK) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın da iştirak etti. Başkan Özakalın, toplantının Erzurum'a, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek, kararların iş dünyasına katkı sağlaması dileğinde bulundu.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım satımı gerçekleştirecek olan Mezopotamya ÜPAK, yatırımcılara önemli hizmetler sunacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
