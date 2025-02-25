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Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Yeni Konaklama Alanları Açılıyor

Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Yeni Konaklama Alanları Açılıyor
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Konya'nın Akşehir ilçesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mevsimlik tarım işçileri için inşa edilen konaklama ve ortak kullanım alanları bakanlıktan gelen heyet tarafından ziyaret edildi. Bahar aylarında tarım işçileri bu alanda barınacak.

Konya'nın Akşehir ilçesi Atakent Mahallesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mevsimlik tarım işçileri için yaptırılan konaklama ve ortak kullanım alanları bakanlıktan gelen heyet tarafından ziyaret edildi.

Akşehir'e gelen heyet ilk olarak Kaymakam Mehmet Özel'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası heyet; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen Mevsimlik Tarımda İşçileri Projesi (METİP) kapsamında yapımına başlanan Atakent Mahallesi'ndeki konaklama ve ortak kullanım alanını ziyaret etti. Bahar aylarında Akşehir'e gelecek olan tarım işçileri hazırlanan alanda barınacak.

Ziyarete; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanı Gökay Dağ, Çalışma Uzmanı Turan Türk, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Teknik Uzmanı Mehmet Akif Kılınç, İnşaat İşleri Teknik Danışmanı Murat Baturay, Akşehir İşkur Müdürü Türkan Pınar Çiğdem ve yüklenici firma temsilcisi Sedat Sanlı katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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