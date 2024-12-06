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Metin Türker, Ölümünün 27. Yılında Anıldı

Metin Türker, Ölümünün 27. Yılında Anıldı
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Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski genel başkanı Metin Türker, ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı. Anma programında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski genel başkanlarından Metin Türker, ölümünün 27'nci yılında mezarı başında anıldı.

6 Aralık 1997'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Amerika'da hayatını kaybeden Türker için ölümünün 27'nci yılı dolayısıyla Öğlebeli Mahallesi'ndeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Türker için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Metin Türker'in ömrünü emekçi ve işçiye adadığını belirterek, adını Türkiye'nin sendikal hareketine yazdırdığını ifade etti.

Türker'in bacaların tütmesi noktasında verdiği mücadeleyle Karabük'te efsaneleşmiş bir toplum lideri olduğundan bahseden Yılmaz, "Bugün onun sayesinde ayakta kalan fabrikada çalışmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Program, Türker'in mezarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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