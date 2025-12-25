Bursa'daki Ototrim Panel Fabrikası'nda Tis Eylemi: Biz Hakkımızı İstedik, Onlar Haklarımıza Göz Dikti

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - Türk Metal ile MESS arasında 2025–2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından metal sektöründe eylemler başladı. Bursa'daki Ototrim Panel Fabrikası'nda işçiler vardiya girişinde eylem yaptı.

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2025–2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlanmadı.

Birleşik Metal İş Sendikası, görüşmelerde uyuşmazlık tutanağı tutulmasının ardından eylem ve etkinlik kararlarını açıkladı. Ücret zamları ve çalışma düzenine ilişkin taleplerde ortak zemin bulunamaması üzerine başlayan eylemler, kısa sürede metal sektöründeki çok sayıda işletmeye yayıldı.

Bursa'da faaliyet gösteren Ototrim Panel Ticaret Sanayi A.Ş. Fabrikası'nda işçiler bugün vardiya girişi sırasında eylem gerçekleştirdi. 'Eylemse eylem, grevse grev', 'zafer inanan emekçinin olacak', 'direne direne kazanacağız' sloganları atan işçiler fabrika içinde eylem gerçekleştirdi. Burada işçilere seslenen Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Erdinç Sazbiçer şunları söyledi:

"Bugün burada emeği, ekmeği ve çocuklarının geleceği için hak mücadelesi veren, kendisine reva görüleni kabul etmeyen Türk Metal emekçilerinin haklı davası için toplandık. Masada sesimize kulak tıkayanlara karşı, haklı davamızı bu kez on binler olarak, tüm işyerlerimizden hep birlikte daha güçlü haykırmak ve sesimizi daha gür duyurmak için bir aradayız.

İşveren sendikası MESS, sendikamızla yaptığı son görüşmede ülkemizin ekonomik koşullarını ve üyelerimizin içinde bulunduğu geçim sıkıntısını görmezden gelerek asla kabul edemeyeceğimiz bir ücret zammı teklif etti. Biz ilk altı ay için saatlik ücretlere yüzde 20 artış ve seyyanen 35 TL zam önerdik, onlar ise 'yüzde 5 artış ve seyyanen 11,5 TL yeter' dedi. Bu teklif, ortalama yüzde 10'luk bir artış anlamına gelmekte ve açıklanan yüzde 13'lük altı aylık enflasyonun dahi altında kalmaktadır. MESS, sonraki altı aylar için ise herhangi bir teklif sunmadı.

"Biz hakkımızı istedik, onlar haklarımıza göz dikti"

Sosyal yardımlar konusunda da tablo farklı olmadı. Yüzde 32,95 olarak açıklanan enflasyona karşılık, ilk yıl için yalnızca yüzde 25 artış önerildi, ikinci yıl için ise yine herhangi bir teklif getirilmedi. Bunun üzerine sendikamız masadan kalktı ve uyuşmazlık tutanağını tuttu. Biz 'geçinemiyoruz' dedik, onlar enflasyonun altında zam dayattı. Biz hakkımızı istedik, onlar kazanılmış haklarımıza göz dikti.

"Sunduğumuz taslak insanca yaşama talebimizin ifadesidir"

Bize reva görülen bu teklifi kabul etmeyeceğiz. Kazanılmış haklarımıza uzananlara, üç yıllık sözleşme dayatanlara, esnek çalışma ve denkleştirme gibi uygulamaları önümüze koyanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bunların hiçbirine boyun eğmeyeceğiz. Sendikamız Türk Metal, ülke gerçeklerini, sanayimizin içinde bulunduğu koşulları ve üyelerimizin yaşam şartlarını dikkate alarak, üyelerimizin de katılımıyla aylar süren bir çalışmanın ardından taslağını hazırlamış ve masaya uzlaşma iradesiyle oturmuştur. Ancak muhataplarımızdan aynı yaklaşımı göremedik. Bizim sunduğumuz taslak, insanca yaşama talebimizin ifadesidir.

"Sonuna kadar direneceğiz"

Alın terimizin karşılığını almak için Genel Başkanımız Sayın Uysal Altundağ'ın önderliğinde sonuna kadar direneceğiz. Buradan MESS'e bir kez daha sesleniyoruz: Biz, kar rekorları kıran fabrikalarınızda çarkları döndüren, bacaları tüttüren, karlarınıza kar katan metal emekçileriyiz. Bizi görmezden gelmeyin. Biz ürettik, biz kazandırdık ve şimdi kazandırdığımızdan hakça pay almak için buradayız.

Üretim rekorları kıran, ihracat şampiyonu olan şirketlerde çalışan metal emekçileri olarak, verdiğimiz katkının karşılığını istiyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sendikamız Türk Metal'in öncülüğünde bu sözleşmeden başarıyla çıkacağız. Bunun için yola çıktık. Birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi sağlam tuttuğumuz sürece başka hiçbir güce ihtiyacımız yok. Biz bir ve beraber olursak zafere ulaşırız. Biz eminiz; zafer bizim olacak, zafer metal emekçisinin olacak."