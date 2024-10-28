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Mersinli motorcular, 29 Ekim coşkusunu bu yıl Silifke'de yaşadı

Mersinli motorcular, 29 Ekim coşkusunu bu yıl Silifke'de yaşadı
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Mersin Motor Kulübü tarafından her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenlenen ve her seferinde Mersin'in başka bir ilçesinde gerçekleştirilen 'cumhuriyet sürüşü' bu yıl Silifke ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mersin Motor Kulübü tarafından her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenlenen ve her seferinde Mersin'in başka bir ilçesinde gerçekleştirilen 'cumhuriyet sürüşü' bu yıl Silifke ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mersin Motor Kulübü öncülüğünde düzenlenen korteje, Tarsuslu Kadın Motosiklet Kulübü, Erdemli Motosiklet Kulübü Derneği ve Silifke Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri katılım sağladı. Yüzlerce motosikletli vatandaşın katıldığı kortej, Silifke merkezinden başlayarak İncekum Mahallesi'ne kadar devam etti. Kortejde bulunan motosikletler, Türk bayraklarıyla donatılırken, korteje İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri tarafından eşlik edildi. Yapılan kortejin ardından şehit ve gaziler için etkinlik alanında önce saygı duruşu ardından da İstiklal Marşı okundu.

Mersin Motor Kulübü Başkanı Çağrı Kaya, etkinlik alanında yaptığı açıklamada, "Mersin'de yaşayan motosiklet kullanıcıları olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz 'cumhuriyet sürüşü'nü, bu sefer Silifke ilçemizde gerçekleştirdik. 'Yaşa, sev, sür' parolasıyla gerçekleştirdiğimiz bu yıl ki etkinliğimize motosiklet kulüpleri de destek verdi. Başta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler olmak üzere birçok kulübün de desteğini aldık. Silifke ilçesinde çok güzel bir etkinlik geçirdik. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü Mersin'deki tüm motosiklet kullanıcısı arkadaşlarımızla birlikte yaşadık. En önemlisi de bu etkinliğimizi kazasız bir şekilde atlattık. Mersin Motor Kulübü olarak da bu coşkuyu her yıl yaşamaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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