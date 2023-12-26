Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, kamu hizmetlerinde etkinliğin, verimliliğin artırılması, bu bağlamda kamu birimlerinde ve birimler arasında iş birliği ve koordinasyonun pekiştirilmesi amacıyla İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2023 yılının genel değerlendirmesi yapıldı, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti ve çözüm odaklı, yapıcı, hızlı ve kaliteli bir yönetim anlayışı ile sürdürülmesi, kamu yatırımlarının yakın takibi, zamanın en verimli şekilde değerlendirilmesi, tasarruf tedbirleri, birimlerin kendi hizmet konularına hakim olması, uygulamada aksaklığa mahal verilmemesi, birimler arası etkin iş birliği ve dayanışma içinde çalışılması ve ilgili çeşitli hususlar ele alındı. Vali Pehlivan, "Kamu hizmetlerinde verimlilik ve kaliteyi, vatandaş memnuniyetini daha da arttırmak, ilimizin her alanda gelişmişlik çıtasını daha da yukarılara taşımak için kamu birimlerimizdeki bütün personelimizle birlikte heyecanla, hizmet aşkıyla, özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN