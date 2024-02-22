Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden Orman Köyleri Eğitim Faaliyetleri

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Şube Müdürlüğü tarafından 9 Orman İşletme Müdürlüğünde eğitim faaliyetleri tamamlandı.

Gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, Ödeneklerin Tahsisi, Çalışma Programlarının Hazırlanması, Tespitlerin Yapılması, Ödeme İşleri, Hukuki İşler ve İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) ile ilgili konular anlatıldı.

Orman Köyleri Strateji ve Proje Geliştirme Şube Müdürü Yusuf Kurt'un da katılımıyla Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, İklime Dirençli Ormancılık Projesi hakkında detaylı bilgi verildi.

Orman köylülerine yönelik desteklerin artarak süreceği bildirildi. - MERSİN