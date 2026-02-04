Mersin Limanı'ndaki İşçi Eyleminde 34. Gün Geride Kaldı

(MERSİN) - Yabancı sermayeli Uluslararası Mersin Limanı İşletmecisi (MIP) bünyesinde taşeron firma çalışanı olan ve sendikalı oldukları için kısa süre sonra işten çıkarılan 186 işçi, Mersin Limanı A Kapısı'ndaki eylemlerinde 34. günlerini geride bıraktı. TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, "Bu mücadele sonuçlanıncaya kadar, arkadaşlarımız işe alınana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

Yabancı sermayeli MIP bünyesindeki taşeron firmada çalışan ve TÜMTİS'e üye olan 186 işçi, firma tarafından 31 Aralık 2025'te işten çıkarıldı. İşçilerin bunun üzerine başlattığı eylemleri, Mersin Limanı A Kapısı'ndaki sürüyor.

TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, yaptığı açıklamada bu mücadele sonuçlanıncaya kadar, arkadaşları işe alınana kadar mücadeleyi devam ettireceklerini belirtti.

Gürkan, şunları kaydetti:

"Geçmişte burada limanın asıl işi olan yani taşeronun yapmaması gereken, asıl limanı işleten firma MIP'in yapması gereken yükleme boşaltma veya elleçleme işinde çalışan işçiler, taşeron şirketlerin sözleşmeleri yenilenmediğinde, bu bölümde çalışan işçilerin tamamı kadroya alınıyordu. Fakat bu işçi arkadaşlarımız, Özgüneş'te çalışan arkadaşlarımızla ilgili olarak MIP tarafından sorunu çözmek için bir girişim olmadı. Geçen hafta itibariyle arkadaşlarımızın işe iade ve sendikal tazminat davası açıldı. Bu mücadele sonuçlanıncaya kadar ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bir adım bile geri adım atmayacağız. MIP'e çağrım şudur; burada 34 gündür mücadele eden, limanın bütün ağır işini yapan bu işçilerin mağduriyetlerinin son bulması ve arkadaşlarımızın yeniden işbaşı yaptırılmasıdır."