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Mersin'de Zirai Don Kayısı Üretimini Yüzde 30 Oranında Etkiledi

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Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl yaşanan zirai don, kayısı üretiminde yüzde 30 oranında hasara yol açtı. Üreticiler zararlarını en aza indirmek için destek talep ediyor.

Türkiye'nin sofralık kayısı üretim merkezi, zirai donu yüzde 30 hasarla atlattı

MERSİN - Türkiye'nin sofralık kayısının yüzde 90'nının üretildiği Mersin'in Mut ilçesinde zirai don yaklaşık yüzde 30 kayıpla hafif atlatıldı.

Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de bu sene zirai don etkili oldu. Yaklaşık 2 ay önce bir çok bahçenin zarar gördüğü Mersin'de, 3-4 gün önce yaşanan zirai don çok fazla etkilemedi. Özellikle mikro klima özelliğine sahip coğrafi işaretli sofralık Mut kayısı üretiminin yapıldığı Mut ilçesinde zirai don 20-30 arasında bir hasar veri. Rengiyle, kokusuyla, görüntüsüyle Mut sofralık turfanda kayısısı Rusya, Ortadoğu, Rusya, Ukranya, Hindistan ve Avrupa'ya ihraç edilirken, 712 bin dekar tarım arazisi olan ilçede, 77 bin 800 dekar alanda üretim yapıldığı bildirildi.

Narlı mahallesindeki bahçelerden incelemeler yapan Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "Zirai dondan kaynaklı olarak daha fazla zarar olmadan kurtulduğumuza şimdilik seviniyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde başka zarar ziyan olmaz" dedi.

Zirai dondan sonra yapılması gereken konusunda bilgi veren Ziraat Mühendisi Cennet ince ise, "Don vurduktan sonra en azından beslemeyle bir tık ağacın stresini azaltmak adına deniz yosunu gibi ürünler uygulayarak ağaçlarımızın stresini bir tık alabiliriz"ifadelerini kullandı.

Zirai don nedeniyle bahçesi zarar gören Rukiye Atik, "Bir soğuk çıktı. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum ama bir kalktık sabah her şey bitmiş"diye konuştu.

Narlı Mahalle Muhtarı Muharrem Yılmaz ise, "Mahallemize zirai don olmuştur. İlçe Tarım ve Ziraat Odası Başkanlarımıza dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız, destek bekliyoruz. Çiftçilerimizin bankalara olan borçlarının ertelenmesi gerekir. Özelliklede elektrik paralarının yüzde 50'ye indirilmesini istiyor, gerekli yardımları bekliyoruz"şeklinde konuştu.

İlçede zarar yaklaşık yüzde 30

Mut Tarım İlçe Müdürlüğü,'nden yapılan açıklamada ise "Maalesef ilçemizde bir zirai don afetiyle karşı karşıya kaldık. İlçe genelinde ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Mevsim itibarıyla zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde ön hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar ulaşan bilgilere göre, erik, kayısı, elma, ceviz, üzüm gibi ağaç alanlarına yüzde 30'a yakın zirai don zararı oluşmuştur. Çalışmalar sonucunda zararla ilgili raporumuzu oluşturacağız" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇETİN - Yerel
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