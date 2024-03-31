Mersin'de okullarda sayımı tamamlanan oy pusulaları İl Seçim Kuruluna getirildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi. Okullarda seçim müşahitleri tarafından sayımı tamamlanan oy pusulaları, görevliler tarafından Mersin Adliyesi'ndeki İl Seçim Kuruluna getirildi. - MERSİN