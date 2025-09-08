Haberler

Mersin'de Gıda Denetimleri Artırıldı

Mersin'de Gıda Denetimleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü tarafından market ve gıda işletmelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bu yılın ilk 8 ayında 600-700 firma ve 347 binden fazla ürün denetlendi.

Mersin'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince market ve gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla 81 ilde gıda ve market denetimleri gerçekleştirdi. Mersin'de de uygulanan denetimler kapsamında, marketlerin raf ve kasa fiyatları, ürün etiketlerinin mevzuata uygunluğu, son kullanım tarihleri ile ürün kalitesi kontrol edildi. Bu yılın ilk 8 ayında Mersin'de yaklaşık 600-700 civarında firma ve 347 binden fazla ürün denetlendi. Çalışmaların özellikle vatandaşların günlük yaşamında doğrudan etkili olan temel gıda ürünlerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi.

"Denetimlerimizi sıklaştırıyoruz"

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Ticaret Bakanlığı olarak ülke genelinde denetimlere devam ettiklerini belirterek, "Bugün Mersin ilinde farklı firmalarda çeşitli denetimler uygulamaktayız. Ürün güvenliğini sağlamak, piyasadaki arz-talep dengesini ve fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Özellikle fiyat etiketlerinin uyumu ve ürünlerin kalitesine dikkat ediyoruz" dedi.

"347 binden fazla ürünün kontrolü gerçekleştirilmiştir"

Mersin'de denetimlerin aralıksız sürdüğünü de vurgulayan Sümer, "Bu yılın ilk 8 ayında Mersin'de 600-700'den fazla firma denetlenmiş, 347 binden fazla ürünün kontrolü gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimiz titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP il binasına gelen Gürsel Tekin: Biz son derece rahatız

Kayyum Gürsel Tekin, CHP il binasında! İşte ilk sözleri
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 polisimizin şehit edilmesine ilk yorum: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

Saldırganın bağlantısı var mı? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 polisin şehit olduğu saldırı anı kamerada

Karakola düzenlenen hain saldırı kamerada! Parkın içinden geçmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.