Mersin'de Gıda Denetimleri Artırıldı

Mersin'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince market ve gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla 81 ilde gıda ve market denetimleri gerçekleştirdi. Mersin'de de uygulanan denetimler kapsamında, marketlerin raf ve kasa fiyatları, ürün etiketlerinin mevzuata uygunluğu, son kullanım tarihleri ile ürün kalitesi kontrol edildi. Bu yılın ilk 8 ayında Mersin'de yaklaşık 600-700 civarında firma ve 347 binden fazla ürün denetlendi. Çalışmaların özellikle vatandaşların günlük yaşamında doğrudan etkili olan temel gıda ürünlerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi.

"Denetimlerimizi sıklaştırıyoruz"

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Ticaret Bakanlığı olarak ülke genelinde denetimlere devam ettiklerini belirterek, "Bugün Mersin ilinde farklı firmalarda çeşitli denetimler uygulamaktayız. Ürün güvenliğini sağlamak, piyasadaki arz-talep dengesini ve fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Özellikle fiyat etiketlerinin uyumu ve ürünlerin kalitesine dikkat ediyoruz" dedi.

"347 binden fazla ürünün kontrolü gerçekleştirilmiştir"

Mersin'de denetimlerin aralıksız sürdüğünü de vurgulayan Sümer, "Bu yılın ilk 8 ayında Mersin'de 600-700'den fazla firma denetlenmiş, 347 binden fazla ürünün kontrolü gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimiz titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - MERSİN