Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri için yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 cadde ve 5 sokakta yenileme çalışmaları tamamlandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, belirli bir program çerçevesinde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akdeniz ilçesinde gerçekleştirdiği hizmetlerle ilçenin çehresini değiştiren Büyükşehir'in yol yapım ekipleri, Nusratiye, 3 Ocak ve Özgürlük Mahallesi'nde asfalt çalışmaları gerçekleştirmişti. Doğal koşullar ve altyapı çalışmaları sonucu bozulan ve deforme olmuş yollarda yoğun bir çalışma sürdüren Büyükşehir ekipleri, Akdeniz ilçesinde; Nusratiye Mahallesi 112. Cadde, 3 Ocak Mahallesi 117.Cadde ve Özgürlük Mahallesi 6261, 6263, 6282, 6290, 6296 Sokaklar'da sıcak asfalt serimi yaparak yolu yeniledi ve vatandaşların hizmetine sundu.
AKDENİZ İLÇESİNDE 3 CADDE VE 5 SOKAKTA YENİLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLANDI
Asfalt yenileme ihtiyacı duyulan yerlerde çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Akdeniz ilçesi 141.Cadde'de sürdürdüğü asfalt serim çalışmalarını da tamamladı. Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 141.Cadde'nin kuzey şeridinde yapılan faaliyetlerle, 157. Cadde ile Mersinli Ahmet Bulvarı arasındaki kısımda 950 metre asfalt serimi yapıldı. 141. Cadde'de çalışmaların tamamlanmasıyla Akdeniz ilçesinde deforme olan 3 cadde ve 5 sokakta yollar yenilenerek, daha işlevsel ve konforlu bir ulaşım hizmeti vatandaşların kullanımına sunuldu.
Mevsim şartlarına göre çalışmalarını programlayan ekipler, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını hava koşulları ve teknik şartlara göre süratle yaptı. Yolda, kısmi kapama yaparak caddenin yol yenileme çalışmalarına devam eden ekipler, asfalta hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serim faaliyetlerini tamamladı. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasından sonra Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamak için yol şerit çizgileri de hızla çekildi.