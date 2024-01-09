Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESKİ'ye 550 Milyon TL Kredi Kullanma Yetkisi Verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A.Ş.'den kullanacağı, faiz hariç 550 milyon TL gayri nakdi kredi kullanılması hususunda yetki verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantıda, birimlerden gelen 15, komisyonlara havale edilen 2 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 18 madde görüşüldü. Meclis toplantısında konuşan Başkan Vekili Ali Uyan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunarak, "Yılmadan mesleğinin onuru için mücadele eden gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Regaip Kandilinin mübarek olması dileğinde de bulunan Uyan, "11 Ocak Perşembe günü Regaip Kandili. Hemen ertesi gün üç ayların başlangıcı. Başta ülkemiz olmak üzere bu güzel coğrafyada herkesin barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamasını diliyorum" diye konuştu.

'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' ile ilgili de farkındalık çağrısında bulunan Uyan, "Görme engelli kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı anlamak, farkındalık oluşturma adına buradan ifade etmek istedim. 'Farkında ol empati kur'" ifadelerini kullandı.

Denetim komisyonu üyeleri seçildi

Meclis toplantısında denetim komisyonu üyeleri gizli oylama ile seçildi. Yapılan oylama sonucunda komisyona Ali Usca, Mehmet Topkara, İsmail Yerlikaya, Haşim Tuluk ve Abdurrahman Yıldız seçildi.

Meclis toplantısında ayrıca birimlerden gelen maddeler arasında yer alan, Mersin'de yaşayan özel gereksinimli bireylere ilişkin olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Mersin Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e yetki verilmesiyle ilgili madde de oy birliğiyle kabul edildi.

550 milyon TL'lik nakdi kredi kullanımı yetkisi Vahap Seçer'in

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A.Ş.'den kullanacağı, faiz hariç 550 milyon TL gayri nakdi kredi kullanılması hususunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'e yetki verilmesi ile ilgili madde de komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. - MERSİN