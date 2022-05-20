Gençlik Turnuvasında şampiyonlar kupalarını aldı - Haberler

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Gençlik Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar kupalarını törenle aldı.

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde 'Gençlik Futbol Turnuvası' düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 12 Mayıs Perşembe günü başlayan turnuva, 19 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen final müsabakaları ile sonra erdi. 20 takımın yer aldığı turnuvada kızlar kategorisinde birinci Sultanlarspor, ikinci Yıldızspor, üçüncü Yeşilçınarspor ve dördüncü Emirhisarspor oldu. Erkekler kategorisinde ise birinciliği Bereketlispor, ikinciliği Pamukkalespor, üçüncülüğü Çamlık Futbol Kulübü ve dördüncülüğü İlbadespor aldı. Genç sporculara madalya ve kupalarını protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Merkezefendi Belediyesi turnuva boyunca sporcuların ihtiyaçlarını karşıladı ve ödül töreninde sporculara futbol topu hediye etti.

"Spor yapmayı bırakmayın"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu güzel bayramı Merkezefendimizde coşkuyla yaşamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bayramın içinde gençlik varsa, Atatürk varsa, umut varsa sporun olması gerekiyordu. Gençler harikasınız. Spor yapmayı bırakmayın. Atatürk'ün dediği gibi, 'Sağlam kafa, sağlam vücutta olur' Bu vatan gençlere, sizlere emanet. Çünkü bugün sizlerden aldığımız enerji, sizlerden aldığımız azimle biz işlerimizi devam ettiriyoruz, projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizlerde onun izinden aklın ve bilim yolundan bir gün olsun ayrılmayarak Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığından var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün bu turnuvaya katılan bütün kulüplerimize, gençlerimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel