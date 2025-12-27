Menteşe'de çocuklar geleneksel oyunlarla geleceğe hazırlanıyor

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Okullar Merkezimizde" projesi kapsamında çocuklarla buluştu. Geleneksel oyunlardan spora kadar pek çok etkinliğin yapıldığı programda, çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Gönüllü gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen "Okullar Merkezimizde" programı, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Programın odak noktasını, geçmişten günümüze miras kalan geleneksel çocuk oyunları oluşturdu. Unutulmaya yüz tutmuş oyunlar aracılığıyla çocuklara, takım ruhu, paylaşma ve iş birliği gibi temel değerler aşılandı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyunlar, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında önemli bir köprü görevi gördü.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, gönüllü gençlerin çocuklarla birebir ilgilenmesinin etkinliğin verimliliğini artırdığını vurgularken yapılan açıklamada, "Bu tür projelerle çocuklarımızın sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerine dokunmayı hedefliyoruz. Gönüllü gençlerimizin enerjisiyle bu tür anlamlı programları artırarak sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA