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GSB Gençlik Yaz Kulübü Coşkulu Törenle Sona Erdi

GSB Gençlik Yaz Kulübü Coşkulu Törenle Sona Erdi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Menteşe Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü, bilimden sanata, spordan kültürel etkinliklere uzanan zengin programların ardından tamamlandı. Çocuklar, yaz tatilini verimli geçirirken sosyal becerilerini geliştirme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldu. Yetkililer, bu tür projelerin önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde Menteşe Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Uluslararası Gençlik Merkezi'nde hayata geçirilen GSB Gençlik Yaz Kulübü, bilimden sanata, spordan kültürel etkinliklere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki programların ardından coşkulu bir törenle tamamlandı.

Çocukların yaz tatilini verimli, öğretici ve eğlenceli geçirmesini hedefleyen kulüp faaliyetleri boyunca katılımcılar; bilimsel deneyler, sanat atölyeleri, sportif turnuvalar ve zeka oyunları gibi pek çok farklı alanda bir araya geldi. Her gün yeni bir beceri keşfeden minikler, hem teorik hem de pratik çalışmalarla hem öğrendi hem de üretti.

Etkinlikler süresince sosyal becerilerini geliştirme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulan çocuklar, unutulmaz hatıralarla yaz sezonunu geride bıraktı. Bakanlık ve ilçe müdürlüğü yetkilileri, çocukların kişisel gelişimine katkı sunan bu tür sosyal ve kültürel projelerin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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