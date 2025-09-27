Mehmet Kaya İnşaat'tan Ahilik Haftası Mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yıllardır müteahhitlik Mehmet Kaya İnşaat, Ahilik Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Araban ilçesinde yıllardır müteahhitlik Mehmet Kaya İnşaat, Ahilik Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Mehmet Kaya mesajında, "Temelleri 13'üncü yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik teşkilatı, insanlara zanaat ve güzel ahlak kazandırmak için kurulmuştur. Ahilik geleneği doğruluğu, iyi ahlakı, kardeşliği, dayanışmayı, emeği içinde barındıran, esnaf ve sanatkarımızı daima hak ve adalet etrafında birleştirmiş, birlik ve beraberliğimizin tesis edilmesinde öncü rol oynamıştır. Ahi Evran'ın Türk esnaf ve sanatkarlarına miras bıraktığı yüksek ticaret ahlakı ve çalışma disiplininin günümüzde de yaşatılması, hem ekonomik gelişme açısından, hem de sosyal barışın yaygınlaşması açısından büyük önem taşımaktadır. Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerler, bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan ortak değerlerdir. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde de Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları Batı'ya aktaran birikim, Ahilik kültürüdür. Ahilik, dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da bu toplumun yoluna ışık tutacak, iyiliğe dair yürüyüşümüz ahiliğin manevi muhafazası altında güvenli ve istikrarlı çizgisini devam ettirecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle başta Arabanlı esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm Arabanlı hemşerilerimin Ahilik Haftası'nı kutluyor, birlik, beraberlik ve dayanışmanın doğup büyüdüğüm memleketim, benim için aziz olan Araban'da da artarak devam etmesini ve bu hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP