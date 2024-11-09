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Mehmet Karabacak, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına Atandı

Mehmet Karabacak, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına Atandı
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Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı görevini yürüttükten sonra Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atanan Mehmet Karabacak, yeni görevine başladı. Görevine başlarken, orman müdürlüğü ekibi tarafından ziyaret edildi.

Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte iken, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atanan Mehmet Karabacak yeni görevine başladı.

Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak'ı Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle, Taner Nişancı, Personel Şube Müdürü Hüseyin Yaşar ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyip, hayırlı olsun temennilerinde bulundular. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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