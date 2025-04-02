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Mehmet Bozkuş'tan 1500 Aileye Ramazan Yardımı

Mehmet Bozkuş'tan 1500 Aileye Ramazan Yardımı
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Diyarbakırlı hayırsever iş adamı Mehmet Bozkuş, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 1500 aileye alışveriş kartı dağıttı. Bu yardımları bizzat kapı kapı dolaşarak ulaştıran Bozkuş, yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Diyarbakırlı hayırsever iş adamı Mehmet Bozkuş, Ramazan ayında bin 500 ihtiyaç sahibi aileye markette kullanılmak üzere alışveriş kartı desteğinde bulundu.

Diyarbakırlı hayırsever iş adamı Mehmet Bozkuş, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında düzenlediği, yardımlaşma geleneğini sürdürdü. Bozkuş, kendi imkanlarıyla tespit ettiği bin 500 ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kartları vererek, ailelerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağladı. Ramazan ayı boyunca aileleri ziyaret edip kartlarını teslim eden Bozkuş, bayram günüde bu yardımlarını sürdürdü. Gittiği mahallelerde ailelere bizzat kartlarını teslim eden Bozkuş, ailelerin hayır dualarıyla uğurlandı.

Bin 500 ihtiyaç sahibi aileye yardım kartlarını teslim eden iş adamı Mehmet Bozkuş, kapı kapı dolaşarak yardımları ulaştırdığını söyledi. Bozkuş, "Ramazan ayı boyunca bin 500 aileye market alışveriş kartı takdim ettik. Biz paylaştıkça büyüyen, paylaştıkça mutlu olan ve bu mutlulukla da ruhumuzu besleyenleriz. Yardımlaşma ile ruhumuzu diri tutuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki diri bir ruh her zaman daha güzel işlere vesile olur" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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