Mazaka Artıbir Dağcılık Spor Kulübü Yaz Dağcılık Eğitimini Tamamladı

Mazaka Artıbir Dağcılık Spor Kulübü, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) onaylı Yaz Dağcılık Eğitimini başarıyla tamamladı.

Kıranardı Kent Ormanı'nın üst bölgesinde, Kayseri'nin zengin doğasında gerçekleştirilen eğitim, teorik ve pratik olarak iki ayrı etapta düzenlendi. İlk 3 gün teorik bilgilerle; dağcılık disiplini, teknik bilgi, emniyet sistemleri ve temel düğüm bilgileri üzerinde durulurken, devam eden 3 günlük arazi kampında ise kampçılık, kaya tırmanışı ve teknik malzeme kullanımı gibi uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Alanında Türkiye'nin en başarılı eğitmenlerinden olan Mustafa Özpoyraz, Yusuf Biltekin ve Halit Çelik'in rehberliğinde gerçekleşen program, tamamı kulüp sporcularından oluşan 22 kişilik özel bir ekiple hayata geçirildi. Eğitim süresince kulüp tarafından yapılan küçük jestler ve detaylara verilen önem, sadece sporcu gelişimini değil, sporcunun motivasyonunu ve kulüp kültürünü güçlendiren bir yaklaşım olarak ön plana çıktı. Mazaka Artıbir Dağcılık Kulübü Başkanı ve organizasyon ekibi, bu eğitimin Kayseri'de dağcılık sporunun gelişimi adına önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

kulüp yetkilileri ayrıca, eğitimde kazanılan disiplinin ve deneyimin genç sporculara ilham vereceğine de inanıyor. - KAYSERİ