Mazaka Artıbir Dağcılık Kulübü, Aladağlar Trans Geçişini Tamamladı

Mazaka Artıbir Dağcılık Kulübü, yıllık faaliyet programında yer alan ve Türkiye'nin en zorlu rotalarından biri olarak bilinen Aladağlar Trans Geçişini 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında başarıyla tamamladı.

Faaliyete 11 sporcu katılırken, ekip 3 gün boyunca toplamda 6 zirve ve 2 isimsiz zirveyi kapsayan yüksek irtifa tırmanışlarını başarıyla gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Ramazan Eroğlu, faaliyet hakkında verdiği bilgilerde, "Aladağlar sadece bir dağ silsilesi değil, aynı zamanda dağcılığın ruhunun can bulduğu yerdir. 11 cesur sporcumuzla birlikte, doğanın sınırlarını zorladık, ekip ruhuyla 6 zirveyi geride bıraktık. Bu faaliyet, Mazaka Artıbir Dağcılık Kulübü'nün kararlılığını, disiplini ve doğaya olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca Aladağlar'ın eşsiz coğrafyasında karşılaştığımız birçok dağcı, hoca ve doğa tutkunu büyüğümüzle yaptığımız sohbetler sayesinde heybemizi bilgiyle de doldurduk" dedi.

Yapılan faaliyette 1. gün gece 00: 15'te Kayseri'den yola çıkan ekip, 02: 30'da Karayalak kamp alanına ulaştı. Kamp yükü Yedigöller'e gönderildikten sonra Karasay Zirvesi'ne (3550 m) ulaşan ekip, ardından Adsıztepe (3520 m), Eznevit (3560 m) ve günün finalinde Aladağlar'ın simgesi olan Emler Zirvesi'ne (3723 m) tırmandı. Akşam saatlerinde Yedigöller kamp alanında çadır kurularak geceyi geçirdi. 2. günde sabah kahvaltısının ardından 5 kişilik ekip, 3 bin 654 metre yüksekliğindeki Kızılyar Zirvesi'ne ulaştı. Yol üzerinde iki isimsiz zirve geçildi ve 3 bin 558 metrelik Üçköşe Sivri'ye tırmanışla gün tamamlandı. Aynı akşam kampta kalan ekip, zirve grubunu sıcak bir akşam yemeğiyle karşıladı. 3. günde ise kamp toplanarak Soğukpınar yönüne doğru iniş başladı. 13: 15'te Taşev'e ulaşıldı, traktörle Ulupınar Köyü ve Kapuzbaşı Şelaleleri ziyaret edildi. Dağcılar, saat 18: 00'de dönüş yoluna geçerek saat 21: 00'de Kayseri'ye sağlıklı şekilde vardı. - KAYSERİ