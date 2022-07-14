Maşkaraoğlu, 'Akdeniz'den Toroslara' programına konuk oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seher Maşkaraoğlu, TRT Çukurova Radyosu'nda yayımlanan " Akdeniz'den Toroslara" programına konuk oldu.

Maşkaraoğlu, "Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Kadın Yazarlar" başlığı altında Osmanlı Devleti'nde yayımlanan süreli yayınlarda kadının toplumsal hayat içerisindeki konumunun, eğitiminin, eş ve annelik görevlerinin aydınlar tarafından farklı boyutlarıyla ele alındığından bahsetti.

Maşkaraoğlu, 1890'lardan sonra kadın yazarların matbuat hayatında aktif bir şekilde görülmeye başladıklarını söyleyerek bu dönemde öne çıkan Fatma Aliye Hanım, Emine Semiye, Nigar Hanım gibi bazı kadın yazarlar hakkında bilgi vererek, bu kadın yazarları kaleme aldıkları metinlerde "kadın" konusunda ileri sürdükleri görüşleri açıkladı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel