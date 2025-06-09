Marmaris'te Su Sporlarına Yerli Turist Yoğunluğu

Dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında gösterilen Muğla'nın Marmaris ilçesinde su sporları, bu bayramda da büyük ilgi gördü. Tatilciler özellikle jetski ve yerli üretim jet kart gibi adrenalin dolu aktiviteleri tercih ederken, bu sezonun sürprizi Türk turistin yoğun ilgisi oldu.

Su sporları merkezi işletmecilerinden Berkay Dinç, bu sezonun başlangıcında yabancı turist ağırlıklı bir beklenti içinde olduklarını belirterek, "Ancak bayram süresince beklenenden fazla yerli misafir ağırladık. Yüzde 70 ila 80 oranında Türk tatilciler su sporlarını tercih etti. Bayramın dördüncü gününden itibaren Arap ve İngiliz misafirlerin yoğunluğu da başladı. Sezon güzel başladı" dedi.

Su sporları satış görevlisi Mustafa Kadıköylü de benzer şekilde, bayram döneminde ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyleyerek, "Fiyat listemiz sabit, dışına çıkmamız etik değil. Aksine bazı misafirlere indirim bile yapıyoruz. Yoğunluk bizi memnun etti" diye konuştu.

"Fiyatlar makul, güvenlik yüksek"

İngiltere'den beşinci kez Marmaris'e tatile gelen Luke Adwords ise su sporlarını her tatilinde tercih ettiğini belirterek, "Marmaris çok güzel. Her aktivite güvenli bir şekilde yapılıyor, bu da insana ayrı bir rahatlık veriyor. Fiyatlar normal, ama geçen yıla göre yeme içme tarafında biraz artış gözlemledim. Ağustos'ta tekrar geleceğim" diye konuştu.

Güvenlik ön planda, kayıt dışına dikkat

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç ise ilçede birçok noktada su sporları merkezinin faaliyet gösterdiğini belirtti. Tunç, "Parasailing, jet fly, board gibi etkinliklerimiz var. Müşteri güvenliği için her parkurun arkasından cankurtaran tekneleri eşlik ediyor. Faaliyetlerimiz belgeli ve kayıtlı merkezlerde yapılıyor. Kayıt dışı noktalara yönelmeyin, fiyatlar yanıltıcı olabilir" uyarısında bulundu.

Fiyatların belirlenme sürecine de değinen Tunç, "Dünyadaki turizm bölgelerinde uygulanan fiyat listelerini örnek alıp, ülkemize uyarlıyoruz. Kooperatif olarak tüm merkezlerde aynı tarifeyi uyguluyoruz. Misafirlerimiz fiyatları her istasyonda net olarak görebilir" dedi.

Fiyatların neden dövizle belirtildiğine dair yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Tunç, "Pound, euro ya da dolar cinsinden gösterilen fiyatlar, o günkü kura göre Türk Lirası'na çevrilerek sunuluyor. Türk Lirası ile ödeme imkanı da sağlıyoruz. Kredi kartı ya da yerel para birimiyle ödeme yapılabiliyor" dedi. - MUĞLA