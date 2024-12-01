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Marmaris'te Sağanak Yağışlar Balıkçı Teknesini Suya Gömdü

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Azmakta demirli bir balıkçı teknesi suya gömülürken, kapalı çarşıda da su baskınları yaşandı. Yetkililer, sel baskını yaşanmadığını ancak yağışların devam ettiğini bildirdi.

Marmaris'te sağanak etkili oldu, balıkçı teknesi suya gömüldü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında tüm birimler teyakkuza geçerken, azmakta demirlenmiş bir balıkçı teknesi suya gömüldü.

Türkiye'nin önemli turizm beldelerinden olan Marmaris ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlar, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelindeki tüm birimler teyakkuza geçerken, şuana kadar sel baskını yaşanmadığı öğrenildi. Kapalı çarşıdaki bazı işyerlerinde su baskınları yaşanırken, azmak kenarına demirlenmiş küçük balıkçı teknesi de yağışlardan nasibini aldı. Etkili olan sağanak sonrasında su alan yaklaşık 3 metrelik tekne suya gömüldü. Yağmurun ara ara rüzgarla birlikte devam ettiği Marmaris'te yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar da Marmaris'te yağmurun da güzel olduğunu belirtti. Çatılardan akan sular sebebiyle su baskını yaşayan kapalı çarşı esnafları da sıkıntı çektiklerini ifade ederek yetkililerden destek istedi. Yağışların zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği öğrenildi.

Marmaris'te Sağanak Yağışlar Balıkçı Teknesini Suya Gömdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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