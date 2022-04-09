Marmaris'te Polis Haftası için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi - Haberler

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Marmaris'te Polis Haftası için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Marmaris'te Polis Haftası için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. Yıl dönümü ve 4-10 Nisan Polis haftası etkinlikleri kutlanmaya devam ediyor.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. Yıl dönümü ve 4-10 Nisan Polis haftası etkinlikleri kutlanmaya devam ediyor. Polis haftası için düzenlen Şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi, dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen ödül töreninden önce çocuklar binayı gezdi. İlçe Emniyet merkezinde Polis haftası sebebi ile ilköğretim okullarında düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere, bisiklet ve akıllı saat hediye edildi. Resimleri ve şiirleri Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında sergilendi. - MUĞLA

Marmaris'te Polis Haftası için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi

Marmaris'te Polis Haftası için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi

Marmaris'te Polis Haftası için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi

Marmaris'te Polis Haftası için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi

Marmaris'te Polis Haftası için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi

Marmaris'te Polis Haftası için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmaris, Polis, Nisan, Türk, Yerel, Haberler

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