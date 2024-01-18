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Marmaris Belediyesi Halk Ekmek Büfeleri'nde 215 Bin Ekmek Satıldı

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Marmaris Belediyesi'nin zorlu ekonomik şartlar nedeniyle sıkıntıda olan vatandaşın bütçesine katkı sağlamak amacıyla açtığı Halk Ekmek Büfeleri'nde yaklaşık 5 ayda 215 bin ekmek satıldı. Büfeler, dar gelirli yurttaşlara uygun fiyatlarla hizmet veriyor.

Marmaris Belediyesi'nin zorlu ekonomik şartlar nedeniyle sıkıntıda olan vatandaşın bütçesine katkı sağlamak amacıyla açtığı Halk Ekmek Büfeleri'nde yaklaşık 5 ayda 215 bin ekmek satıldı.

Marmaris Belediyesi, ekonomik şartların ağırlaşması ve halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle 22 Ağustos 2023'te ilçe tarihinde ilk kez Halk Ekmek Büfesi hizmete açmıştı. Fırınlardan uygun fiyata alınan ekmeğin piyasadan daha ucuza satıldığı büfenin yoğun ilgi görmesi üzerine bir ay sonra da Beldibi Mahallesi'nde ikinci büfe açılmıştı. Aradan geçen süreçte iki büfede 215.000 adet ekmek satışı gerçekleşti. Marmaris durak meydanı ve Beldibi'nde Halk A.Ş. tarafından işletilen büfelerde son zamlarla birlikte satışlarda da ciddi artış yaşandı.

"HALKIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Ülke genelinde yaşanan ekonomik krizin Marmaris'i de ciddi anlamda etkilediğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, zorlaşan ekonomik koşullarda özellikle dar gelirli yurttaşlara katkı sağlamak amacıyla büfeleri hizmete soktuklarını belirtti. Oktay, "Halkımızın günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasında zorluk çektiğini hep birlikte görüyoruz. Bizler de sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik anlayışımız gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Marketlerde 10 lira olan ekmeği 7 buçuk liraya halkımıza sunuyoruz. Hedefimiz, özellikle dar gelirli Marmaris yaşayanlarımızın, günlük ihtiyaçlarını daha ekonomik koşullarda sağlanması, yaşam konforlarının daha nitelikli olması" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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