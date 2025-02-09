Marmara Bölgesi İl Müdürlükleri Genel Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ' Marmara Bölgesi İl Müdürlükleri Genel Değerlendirme Toplantısı'na katılarak gelecek dönem projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı başkanlığında, Marmara Bölgesi Tarım ve Orman İl Müdürlerinin katılımıyla 'Marmara Bölgesi İl Müdürlükleri Genel Değerlendirme Toplantısı' İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin mevcut durumu değerlendirilirken, gelecek dönem projeleri ve planlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kentin tarımsal üretim potansiyelini, yürütülen projeleri ve hedeflenen çalışmalar hakkında bilgi vererek, bölgenin tarımsal kalkınmasını destekleyecek taleplerini dile getirdi.

Toplantıya; Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erhan Tek, İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Barış Orhan ile Bilecik, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürleri katılım sağladı.

Görüşmelerde, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, sürdürülebilir tarım uygulamaları, gıda arz güvenliği, üretim planlaması ve yeni destekleme modeli gibi önemli konular ele alındı.

Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve sektörün sürdürülebilir gelişimi açısından büyük önem taşıyan bu toplantının, bölgeye önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - BİLECİK