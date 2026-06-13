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Mardin Semalarında Milli Takım İçin Ay Yıldızlı Uçurtma Havalandı

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Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya maçı öncesinde ay yıldızlı dev uçurtmayı Mardin semalarında uçurarak takıma destek verdi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN)- Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, A Milli Futbol Takımı'nın yarın sabah çıkacağı karşılaşma öncesinde tasarladığı ay yıldızlı uçurtmayı Mardin semalarında uçurdu.

Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, A Milli Futbol Takımı'nın yarın sabah oynayacağı Avustralya maçı öncesinde özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Mungan, milli takıma destek vermek amacıyla tasarladığı dev ay yıldızlı uçurtmayı Mardin semalarında uçurdu. Karşılaşma öncesi sporculara moral vermeyi hedeflediğini belirten Mungan, hazırladığı uçurtmayla gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Tarihi şehirde yükselen ay yıldızlı uçurtma büyük beğeni topladı.

Kaynak: ANKA
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