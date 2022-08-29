Mardin haberi... Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Mardinliler Derneği'ni Ziyaret Etti

Mardin yerel haberi: Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere Mahallesi’nde bulunan Eskişehir Mardinliler Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Kurt, “Sizin için önemli olan kültürel unsurun, sanatın kursunu açalım. Birlikte iş yapalım, birlikte üretelim. Mardin kültürünü birlikte yaşatalım” dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Mardinliler Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Kurt, "Sizin için önemli olan kültürel unsurun, sanatın kursunu açalım. Birlikte iş yapalım, birlikte üretelim. Mardin kültürünü birlikte yaşatalım" dedi.

Odunpazar Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Mardinliler Sosyal Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Hakan Arat ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kurt'a Büyükdere Mahalle Muhtarı Ali Yeşildal eşlik etti. Mardinlilerin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette Başkan Kurt, hemşehrilerinin talep ve isteklerini de dinledi. Notlar alan Başkan Kurt, bu talep ve istekleri ilgili müdürlüklere ileterek yerine getirilmesini sağlayacağını söyledi.

"MARDİN KÜLTÜRÜNÜ BİRLİKTE YAŞATALIM"

Türkiye'nin 72,5 milletin bir arada yaşadığı bir ülke olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Güzel bir mozaik olmuşuz. Bu birlikteliğin devam ettirilmesi gerekiyor. Avrupa 70 milletin pasaportunu vermekle övünüyor. Adamlar 70 milleti bir araya getirmiş, bununla övünüyor. Biz hazırda olan birlikteliği bölüyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi'ni katılımcı bir yönetim anlayışı ile yönettiklerini belirten Başkan Kurt, bu nedenle çok sayıda demokratik kitle örgütü ile iş birliği yaptıklarını söyledi. Eskişehir Mardinliler Derneği ile de iş birliği yapmak istediklerini kaydeden Başkan Kurt, "Sizin için önemli olan kültürel unsurun, sanatın kursunu açalım. Birlikte iş yapalım, birlikte üretelim. Mardin kültürünü birlikte yaşatalım" diye konuştu.

Başkan Kurt, konukseverliği için Dernek Başkanı Arat ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Başkan Kurt'a ziyareti için teşekkür eden Eskişehirli Mardinliler Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Arat, Odunpazarı Belediyesi ile iş birliğine açık olduklarını söyledi.