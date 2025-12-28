Haberler

Mardin'de Kuruyemiş Artık Gramla Alınıyor: Alım Gücü Düştü, Satışlar Geriledi

Güncelleme:
Mardin'deki kuruyemiş fiyatları, alım gücünün düşmesiyle birlikte artarken, vatandaşlar eskisi gibi alım yapamıyor. Esnaf Mehmet Balta, insanların artık daha az miktarda kuruyemiş almayı tercih ettiğini söyledi.

Haber : Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de esnaf Mehmet Balta, kuruyemişe talebin eskisi gibi olmadığını ifade ederek, "İnsanlar 1'er, 2'şer kilo alacağına artık yarım kilo, 250 gram şeklinde alıyor" dedi.

Yüksek seyreden kuruyemiş fiyatları dikkati çekiyor. Geçinmekte zorlanan dar gelirli kesimler için fıstık, fındık, ceviz, karışık kuruyemiş ulaşılması zor ürünler arasında yer alıyor.

Balta, kuruyemişi insanların gram hesabıyla satmaya başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"İnsanlar 1'er, 2'şer kilo alacağına artık yarım kilo, 250 gram şeklinde alıyor. Yani o eski talep şu an yok artık. Bu durum bize de yansıyor; sirkülasyon oranımız çok fazla düşüyor. Vatandaşın alamadığı ürünleri satamadığımızdan biz de düşürüyoruz. Kuruyemişe kıyasla kahve daha çok gidiyor."

Dükkanın müşterilerinden Şahin Kavak ise "Elimizden geldiği kadarıyla almaya çalışıyoruz. Buradaki kuruyemişler dışarıya nazaran uygun" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
