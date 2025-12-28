Mardin'de Kuruyemiş Artık Gramla Alınıyor: Alım Gücü Düştü, Satışlar Geriledi

Haber : Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de esnaf Mehmet Balta, kuruyemişe talebin eskisi gibi olmadığını ifade ederek, "İnsanlar 1'er, 2'şer kilo alacağına artık yarım kilo, 250 gram şeklinde alıyor" dedi.

Yüksek seyreden kuruyemiş fiyatları dikkati çekiyor. Geçinmekte zorlanan dar gelirli kesimler için fıstık, fındık, ceviz, karışık kuruyemiş ulaşılması zor ürünler arasında yer alıyor.

Mardin'de de kentte kuruyemiş fiyatları, ürün çeşidine göre değişiyor. Ceviz içinin kilogramı 750, fındık içi bin 200, kuru üzüm 600, kavrulmuş badem 850 liraya satılıyor. Görece daha uygun ürünler arasında yer alan leblebinin kilosu 300 lira olarak tezgahlarda yer alıyor. Özel günlerde tercih edilen badem şekeri 700 liradan alıcı bulurken, karışık kuruyemiş fiyatları bin 200 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Kabak çekirdeğinin kilogramı ise 400-500 lira seviyesinden satılıyor.

Kuruyemiş satıcısı Mehmet Balta, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 8 senedir bu sektörde çalıştığını belirterek, "Alım gücü çok çok düşük. Alım gücü olmadığından kuruyemiş satışı da olmuyor. Geçen yıl sattığımız ürünle bu sene sattığımız ürün arasında dağlar kadar fark var. Kahve alımında olsun, kuruyemiş alımında olsun bayağı bir fark var" dedi.

Balta, kuruyemişi insanların gram hesabıyla satmaya başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"İnsanlar 1'er, 2'şer kilo alacağına artık yarım kilo, 250 gram şeklinde alıyor. Yani o eski talep şu an yok artık. Bu durum bize de yansıyor; sirkülasyon oranımız çok fazla düşüyor. Vatandaşın alamadığı ürünleri satamadığımızdan biz de düşürüyoruz. Kuruyemişe kıyasla kahve daha çok gidiyor."

Dükkanın müşterilerinden Şahin Kavak ise "Elimizden geldiği kadarıyla almaya çalışıyoruz. Buradaki kuruyemişler dışarıya nazaran uygun" dedi.