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Mardin'de Kargo Paketinden Kaçak Sigara Çıktı

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Mardin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. Kaçak sigaraların bir kısmının elektrikli ızgaraların içine gizlenerek kargolanmaya çalışıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. Kaçak sigaraların bir kısmının kargolanmak üzere elektrikli ızgaraların içine gizlendiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Artuklu ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlıkları, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda kargo yoluyla gönderilmek üzere elektrikli ızgaraların içine gizlenmiş 4 bin paketin de aralarında bulunduğu toplam 15 bin 20 paket kaçak sigara, 4 bin 40 paket ısıtılmış tütün mamulü ve 760 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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