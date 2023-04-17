Mamaklılar dev iftar sofrasında buluştu

Mamak Belediyesi önünde kurulan geleneksel iftar sofrasında oruçlar, milletin ve devletin selameti, birlik ve beraberliğin daim olması için edilen dualar ile açıldı.

Mamak Belediyesi önünde kurulan geleneksel iftar sofrasında oruçlar, milletin ve devletin selameti, birlik ve beraberliğin daim olması için edilen dualar ile açıldı.

Mamak Belediyesi önünde 6 bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu. Hummalı çalışmalar, sabah erken saatlerden itibaren başladı. Sandalyeler, masalar yerleştirildi. Sofralar, açılacak oruçlar için hazır hale getirildi. Mamaklılar, Mamak Belediyesi'nin gelenekselleşen iftar sofrasına büyük katılım gösterdi. 6 bin 500 kişilik iftar yemeğinde Grup Dergah da ilahileri ile sahne aldı.

"Güneş yüzlü Mamak'ın altın kalpli insanlarına daha güzel bir Mamak yakışır diye yola çıkmıştık"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse iftar programında yaptığı konuşmada, "Komşularımız, abilerimiz, ablalarımız iftar soframıza hoş geldiniz diyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyorum. İnşallah Ramazan ayı insanlarımıza, ülkemize huzur ve mutluluk getirir. Geçen aylarda yaşadığımız depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın diyorum" dedi.

"Gönülden gönüle köprüler kurduk, Mamak'ı daha da güzelleştirdik"

Başkan Murat Köse, sözlerini, "Güneş yüzlü Mamak'ın altın kalpli insanlarına daha güzel bir Mamak yakışır diyerek yola çıkmıştık. Rabbime hamd ediyorum, hem inşa hem de ihya çalışmalarımızla, Mamak'ın çehresini değiştirdik. Gönülden gönüle köprüler kurduk, Mamak'ı daha da güzelleştirdik. İlçemizin her bir mahallesinde eserlerimiz yükseldi, hizmetlerimiz güzel insanlarımıza ulaştı" diyerek tamamladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Ramazan-ı Şerif'in bereketi ile hemşehrilerimizin birliğini, muhabbetini, ilçemizdeki huzuru 6 bin 500 hemşehrimizle iftar yaparak bir kez daha gösterdik. Grup Dergah'ı dinleyerek de manevi yolculuklara çıktık. Rabbim rızası istikametine bizleri iletsin, yolundan ayırmasın inşallah" diye yazdı. - ANKARA