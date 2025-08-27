Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümünde Gençlik Etkinlikleri

Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümünde Gençlik Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Diyadin'den gençler, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde tarih bilincini pekiştirdi. Kutlama programında birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere Diyadin'den de gençler katıldı

Ağrı Diyadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki gençler, Anadolu'nun kapılarını açan bu büyük zaferin gururunu hep birlikte yaşadı.

Etkinlikte, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Türk tarihi açısından taşıdığı önem hatırlatılırken, ecdadın aziz hatırası yad edildi. Gençler, tarih bilincini pekiştiren bu anlamlı programa katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kutlama programı, çeşitli etkinliklerle devam ederken birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bestemsu Özdemir'in apar topar nikah masasına oturmasının nedeni ortaya çıktı

Magazin gündemine bomba gibi düşen evliliğin perde arkası netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu

Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.