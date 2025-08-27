Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümünde Gençlik Etkinlikleri

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere Diyadin'den de gençler katıldı

Ağrı Diyadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki gençler, Anadolu'nun kapılarını açan bu büyük zaferin gururunu hep birlikte yaşadı.

Etkinlikte, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Türk tarihi açısından taşıdığı önem hatırlatılırken, ecdadın aziz hatırası yad edildi. Gençler, tarih bilincini pekiştiren bu anlamlı programa katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kutlama programı, çeşitli etkinliklerle devam ederken birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. - AĞRI