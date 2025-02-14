Malatya Havalimanı Ocak Ayı Yolcu ve Yük İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ocak ayına ait Malatya Havalimanı'na dair hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Malatya Havalimanı Ocak ayında toplam 70 bin 542 yolcuya hizmet sundu. İç hatlarda 68 bin 254, dış hatlarda ise 2 bin 288 yolcu seyahat etti. Havalimanı, Ocak ayında toplamda 505 uçuşa ev sahipliği yaptı. Uçuşların 485'i iç hatlar, 20'si ise dış hatlar kategorisinde gerçekleşti.

Ocak ayı itibariyle Malatya Havalimanı'nda yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de toplamda 562 ton olarak kaydedildi. - MALATYA