Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demir Yolu Hattı Yeniden Açıldı

(MALATYA)- 6 Şubat depremlerinde hasar gören 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattında çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün ilk sefer yapıldı.

Deprem sonrası onarım, iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları için toplam 23,8 milyar liralık yatırım yapılan hattın açılmasıyla birlikte bölge lojistiğinde kritik bir adım atıldı. Hat kapalı kaldığı süreçte yük taşımacılığı uzun ve maliyetli olan Malatya-Sivas-Kayseri-İskenderun güzergahına yönlendirilmişti.

Yenilenen hat sayesinde süre ve maliyet avantajı yeniden sağlanacak. İran'dan gelen gümrük kayıtlı yük, akşam 18.30'da başlayan seferle İskenderun Limanı'na taşınmaya başlandı.