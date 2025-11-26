Malatya Esnafı Mücbir Sebep Süresinin Uzatılmasını Talep Ediyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA )- Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, mücbir sebep süresinin 2026 yılı sonuna kadar uzatılması, esnafa faizsiz büyük bir destek sağlanması gerektiğini belirterek, "Malatya yıkılmadı, çöktü. Esnaf kalıcı iş yerine giremedi. Mücbir sebebin uzatılması haklı bir taleptir." dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, deprem sonrası yaşanan ağır ekonomik koşullarda esnafın ayakta kalabilmesi için mücbir sebep süresinin en az 2026 sonuna kadar uzatılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Keskin, ANKA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Özellikle de Malatya'da ben şunu söyleyeyim: Dört ilimize pozitif bir ayrımcılık yapın dedim. Neden dört il? Çünkü bizim evimiz gitti, arabamız gitti, iş yerimiz gitti. Bizim hiçbir şeyimiz kalmadı. Malatya yıkılmış değil; çökmüş bir Malatya, tamamen çökmüş bir Malatya.

Özellikle de Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüzde esnaf sanatkarlarının en büyük sıkıntıları. Bir de yedi bin iki yüz günün dokuz binden yedi bin iki yüze inmesi. Bunların hepsi sorun. ÖTV'siz araç sorunu. Bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanı'yla inşallah yakında bir toplantı yapılacak. Ama bu mücbir sebebin bir an önce karara bağlanması, iki bin yirmi altının sonuna kadar devam etmesi gerekir. Bunun için de elimizden geldiği kadar çabalayacağız."

"Borç ertelenmekle bitmiyor: 2024 öncesi tüm borçlar affedilmeli"

Esnafın borç yükünün sürdürülemez olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede daha kapsamlı bir öneri sunduğunu belirten Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mücbir sebebi ertelemeyle borç bitmiyor. Biz şunu söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzüne karşı söyledim: "Reis, iki bin yirmi dörtten öncekini tamamen affet. Bütün girdileri, çıktıları, elektriği, doğalgazı, her şeyi affet. İki bin yirmi dörtte, sonra iki bin yirmi beşe gittikten sonra vatandaş bütün borcunu ödemeye kalksın." Şimdi bunu yapamadılar. Özellikle de KOSGEB'de büyük para alındı. Bak, 11 bin 500 kişiye yakın para verildi. Faizsiz bir kredi verildi. Özellikle COVID zamanında, deprem zamanında. Bunların yanında faizsiz kredi esnaf ve zanaatkar kesimine mutlaka verilmesi gerekir.

"Üç yıldır kalıcı iş yeri yok; esnaf haklıdır"

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen esnafın hala konteynerlerde olduğunu söyleyen Keskin, "Aşağı yukarı deprem üç yıl oldu, değil mi? Üç yıldır biz daha bir kalıcı yere giremedik yani. Esnaf giremedi. Esnafımız haklıdır yani. Mücbir sebebin iki bin yirmi altının sonuna kadar uzanması gerçekten haklı bir taleptir. Bunun için de mücadele vereceğiz" diye konuştu.