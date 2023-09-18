Malatya'da Kurutmalık Domates Hasadı Başladı

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, kayısıya alternatif olarak üretilen kurutmalık domateslerde hasat başladı. Yağışlar nedeniyle geç başlayan hasat süreci devam ediyor. 15 yıldır bu işle uğraşan çiftçiler, domateslerin hem ilçeye hem de kendilerine önemli bir gelir sağladığını belirtiyorlar.

Malatya'nın Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesinde kayısıya alternatif üretilen kurutmalık domateslerde yağış dolayısıyla geç başlayan hasat devam ediyor. 15 yıldır mahallede yapılan kurutmalık domatesler ihraç edilirken ilçeye önemli bir gelir sağlıyor.

Son baharın ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesinde geç başlayan kurutmalık domates hasadı devam ediyor. Yüzlerce kişinin geçim kaynağı olan kurutmalık domatesler aynı zaman da iraç da ediliyor. Domates hasadını ve daha fazlasını mahalle sakinleri ve işçilerle konuştuk.

Kaynarca Mahallesinde domates yetiştiriciliğinde öncü olan çiftçi ve iş insanıYusuf Boyraz şunları dile getirdi: "Yaklaşık 15 yıldır domates kurusu işi ile uğraşıyoruz. Bu sene ki ekim alanımız600-650 dönüm civarında. Diğer çiftçilerimizle beraber bin dönüm. Üründen memnunuz ama hava şartlarından dolayı geç kaldık hasat için. Günlük yaklaşık 200 kişi çalıştırıyoruz. Bu üründen memnunuz. İleride bütün Kuluncak bölgesini bu işe alıştırmayı düşünüyoruz. Hemşehrilerimizi domates yetiştiriciliği için teşvik ediyoruz. Güzel bir ürün inşallah ta böyle de devam eder."

"YAĞIŞLAR HASADI GEÇİKTİRDİ"

Kaynarca Mahalle Muhtarı Tahsin Boyraz; "Mahallemizde 15 yıldır domates ekimi yapılıyor. Sektör olarak bu işin lokomotifliğini yapan arkadaşlarımız var. Onların peşinden de herkes kendi bütçesine göre ekim yapıyor. Bu sene yağıştan dolayı kurutma geç kaldı. Buna rağmen de kurutmaya yapabiliyoruz. Mahallemizde şu anda yaklaşık 400 işçi çalışıyor. 400 kişiyi istihdam ediyoruz. 200 kişiyi tek başına istihdam eden arkadaşımız da var. 20,30 kişilik grupları istihdam eden de var. Bu şekilde ekim yapmaya devam ediyoruz. Seneye inşallah bunu daha da artırarak devam edeceğiz." dedi.

Şanlıurfa Viranşehirden geldiklerini söyleyen işçi çavuşu ise: "90 kişiye yakın çalışan işçi olarak geldik. 4 aydır burada çalışıyoruz. Buradan da memleketimize gideceğiz. Burada çalışmaktan memnunuz." ifadelerini kullandı.