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Malatya'da Hafriyatçılar Eylem Yaptı

Malatya'da Hafriyatçılar Eylem Yaptı
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Malatya'da hafriyat döküm sahasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle kamyon sürücüleri kontak kapatarak eylem gerçekleştirdi. Ekipman yetersizliği ve düzensiz yollar nedeniyle iş yapamadıklarını belirten sürücüler, yetkililerden çözüm talep ediyor.

Malatya'da hafriyatçılar, döküm sahasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle kontak kapatarak eylem yaptı. Ekipman yetersizliği ve düzensiz yollar nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini iddia eden sürücüler, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da yeniden inşa süreci hızla devam ederken, hafriyatçılar döküm sahasındaki aksaklıklardan şikayetçi. Yeşiltepe Şehir Mezarlığı arkasında bulunan hafriyat döküm sahasında bir araya gelen yüzlerce kamyon sürücüsü, sabah saatlerinde kontak kapatarak eylem yaptı.

Malatya İş Makineleri ve Yük Taşımacılar Kooperatifi Başkanı Serkan Kızılkaya, yaptığı açıklamada döküm sahasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Hafriyat döküm sahasının erken kapanması, ekipman yetersizliği ve yolların düzensizliği en büyük sorunlarımız. Normalde bir kamyon günde 10 sefer yapabilirken şu anda bu sayı 3'e düşmüş durumda. Bunun en büyük sebebi içeride yeterli dozer ve greyder bulunmaması" dedi.

Kamyon sürücülerinin, döküm sahasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini belirten Kızılkaya, artan trafik cezalarının da kendilerini mağdur ettiğini belirterek taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

"Deprem bölgesinde hafriyatçılar olarak Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için çalışıyoruz. Ancak mevcut döküm sahası düzenli çalışmadığı için işimizi yapamıyoruz. Kamyon başına 570 TL ödeme yapıyoruz ancak yollar kötü, ekipman yetersiz ve süreç çok yavaş ilerliyor. Çözüm basit: Döküm sahasının çalışma saatleri uzatılmalı, içerideki dozer sayısı artırılmalı ve yollar düzeltilmeli. Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmasını bekliyoruz."

Eylemlerine devam edeceklerini belirten hafriyatçılar, taleplerinin karşılanmaması halinde daha büyük protestolara gideceklerini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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