Madenci, yeni üretim ayağı için şükür hayvanı kesti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde, 5. Kartiye'de yeni açılan pano üretim ayağı için kazasız üretim dileğiyle hayvan kesim töreni düzenlendi.

TTK Kozlu Müessesi'ne bağlı maden ocağında üretim alanlarından biri olan 5. Kartiye'de yeni pano üretim ayağının açılışı gerçekleştirildi.

Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından kazasız bir üretim dileğiyle kurban kesimi gerçekleştirildi. Bugüne kadar hayatını kaybetmiş tüm vatan ve maden şehitleri için dualar edildi.

Maden ocağı önünde gerçekleştirilen törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kozlu Müessese Müdürü Yusuf Aydın, TTK genel müdür yardımcıları, müessese yöneticileri, sendika yetkilileri ile maden işçileri katıldı. - ZONGULDAK