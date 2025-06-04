1308 Osmaneli Spor Kulübü organizasyonunda düzenlenen Lefke Voley Cup 2025 Turnuvası başladı.

Turnuvaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla bir süre sohbet eden Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, karşılaşmaları tribünden takip etti. Etkinliğe katılan tüm takımları, antrenörleri ve sporcuları tebrik eden Kılıç, yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların spor kültürünün toplumun geniş kesimlerine ulaşmasında önemli rol oynadığını belirtti. Kılıç, "Seyircilerimizin yoğun katılımıyla düzenlenen bu tür turnuvalar, ülkemizin güçlü bir spor ülkesi olma hedefine katkı sunmakta ve gençlerimizi spora yönlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Lefke Voley Cup 2025'in final müsabakalarıyla sona ereceği ve dereceye giren takımlara ödüllerin verileceği bildirildi. - BİLECİK