Haberler

Lakerda Fiyatları Palamutun Kesilmesine Bağlı Olarak Artıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, lakerda fiyatlarının palamut eksikliği nedeniyle yükseldiğini belirtti. Şu anda 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda fiyatı 2 bin lira olarak satışa sunuluyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Kilogramlık kavanozlarda lakerda yapan Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, 2 kilogramlık kavanozların 2 bin lira olduğunu belirterek, "Palamut olmayınca lakerda fiyatları da çıkıyor. Şu an arada gelen palamutlar 600 gram civarında. Bunun dışında ara ara torikler geliyor. Ben bunları satmıyorum, kendime ayırıp lakerda yapıyorum. Şuan toriklerin kendisi zaten 1300 lira civarında, en az 300 lira da masrafı oluyor, 500 lira civarında da biz alıyoruz. Toplam 2 bin liraya satışını yapıyoruz" dedi.

Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapmaya devam ediyor. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu telle temizleniyor. Balıklar, temizlendikten sonra 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar, buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar, daha sonra kavanozlara konularak hazır duruma getiriliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar 1000 TL'ye satılıyor.

"Palamut olmayınca lakerda fiyatları da çıkıyor"

Sinoplu Balıkçı İbrahim Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Şuan tezgahımızda ağırlıklı olarak hamsimiz var. Kasım ayında çıkması gereken hamsi, palamut olmaması nedeniyle erken avlanmaya başlandı. Eylül ayının 10'u gibi başladılar ve halen devam ediyorlar. Tahmin ediyorum ki 20 gün sonra, bir ay sonra erkenden biter.

Lakerda yapımında balık öncelikli olarak seçilmesi gereken bir balık. Gırgır palamudu olması şart. Sert torik ve sert palamutlardan ayırıyoruz. Onları dilimliyoruz ve yaklaşık beş parça kıvamında hazırlıyoruz. Daha sonra kanını ve iliklerini alıyoruz. Soğuk suda yaklaşık dört gün bekletiyoruz. Daha sonra tuza yatırıp, iki gün tuzda bekletiyoruz. Çıkarttıktan sonra temiz suda yıkayıp kavanozlara koyuyoruz. Ben satışını yaptığım için içine Ayçiçek yağı, sıvı yağ koyuyorum ama evinde hazırlayıp yemek isteyenler poşetlerini hazırlayıp dolaba koyabilirler.

Palamut olmayınca lakerda fiyatları da çıkıyor. Şu an arada gelen palamutlar 600 gram civarında. Bunun dışında ara ara torikler geliyor. Ben bunları satmıyorum, kendime ayırıp lakerda yapıyorum. Siparişlerim var ve onları hazırlıyorum. Aradıklarında da gönderiyorum. Şuan toriklerin kendisi zaten 1300 lira civarında, en az 300 lirada masrafı oluyor, 500 lira civarında da biz alıyoruz. Toplam 2 bin liraya satışını yapıyoruz. Geçen sene bin 200 liraydı."

Kaynak: ANKA / Yerel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud filosuna baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması

Sumud filosuna saldırı sonrası bir ilk! Trump'tan çarpıcı Gazze mesajı
TMSF, Ekotürk TV'yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı

Türkiye'nin dev televizyon kanalı satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.