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KUTSO'dan kız öğrencilere girişimcilik desteği

KUTSO'dan kız öğrencilere girişimcilik desteği
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Kütahya TSO, kadın girişimciliğini teşvik için mesleki eğitimdeki kız öğrencilere yönelik söyleşiler düzenledi. Öğrenciler başarılı kadın girişimcilerle buluştu.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Girişimcilik Ofisi tarafından, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında düzenlenen "KUTSO Girişimcilik Söyleşileri" ile mesleki ve teknik eğitim gören kız öğrencilerin girişimcilik ve kooperatifçilik konularında bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Söyleşilerde, KUTSO Girişimcilik Ofisi Sorumlusu ve Uzman Yardımcısı Tuğba Katırcı tarafından öğrencilere girişimcilik ekosistemi, iş kurma süreçleri, finansman kaynakları ve girişimcilere yönelik destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Programlarda gençlerin girişimcilik kültürünü tanımaları ve kendi kariyer planlamalarında bu alana yönelmeleri için farkındalık oluşturuldu.

Etkinliklerin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise öğrencilerin başarılı kadın girişimcilerle bir araya gelmesi oldu. Söyleşiler kapsamında kadın girişimciler, kooperatif temsilcileri ve yerel işletme sahipleri kendi deneyimlerini paylaşarak gençlere ilham verdi. Girişimciler, iş hayatına atılma süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları, elde ettikleri başarıları ve girişimcilik yolculuklarında edindikleri tecrübeleri anlattı.

Program çerçevesinde Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kütahya Katılımlı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Kadriye Kara, Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hatice Yakar, Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) Zet İnşaat Tic. Ltd. Şti. sahibi Nida Öztuğcu ve Germiyan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Gediz Başer Sigorta Aracılık Ltd. Şti. sahibi Refiye Başer öğrencilerle buluştu.

Soru-cevap bölümleriyle tamamlanan söyleşilerde öğrenciler, girişimcilik, iş kurma ve kariyer planlaması konularında merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. KUTSO tarafından yürütülen programla gençlerin girişimcilik alanındaki farkındalıklarının artırılması, özgüven kazanmaları ve gelecekte kendi işlerini kurma konusunda teşvik edilmeleri hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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