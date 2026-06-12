Kütahya'ya KÖYDES kapsamında 240 milyon liralık ödenek

Kütahya merkez ve ilçelerdeki köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak 2026 yılı KÖYDES ödeneği belli oldu. Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında Kütahya'ya bu yıl 240 milyon 513 bin lira ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcura, KÖYDES Projesi'nin 2005 yılından bu yana uygulandığını belirterek, projenin kırsal kalkınma açısından önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Kütahya'ya ayrılan kaynağın köylerdeki içme suyu, yol ve kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetlerinde kullanılacağını kaydeden Özcura, bu kapsamda kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

2026 yılı için Kütahya'ya 240 milyon 513 bin liralık ödenek ayrıldığını açıklayan Özcura, önümüzdeki günlerde Kütahya Valiliği koordinasyonunda bir değerlendirme toplantısı yapılacağını belirtti. Toplantıya ilçe kaymakamlarının katılacağını ifade eden Özcura, ilçelerin ihtiyaçlarının belirleneceğini ve kaynakların bu doğrultuda projelendirileceğini dile getirdi.

Ödeneklerin, ilçelerde kaymakamların başkanlığında, İl Genel Meclisi üyelerinin önerileri ve Özel İdare teknik ekiplerinin hazırlayacağı çalışmalar doğrultusunda kullanılacağını vurgulayan Özcura, yıl içerisinde tamamlanacak projelerle Kütahya kırsalının altyapı açısından daha güçlü bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Özcura, açıklamasında KÖYDES Projesi kapsamında sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı, hükümet yetkilileri, milletvekilleri ve projede emeği bulunanlara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı