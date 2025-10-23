Kütahya Valisi, Başarılı Öğrencileri ve Öğretmenlerini Kabul Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden öğrencileri ve öğretmenlerini valilik makamında kabul etti.

Kabulde, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilerin elde ettikleri başarılar hakkında Vali Musa Işın'a bilgi verdi. Yılmaz, "Bir süre önce Kazakistan'da düzenlenen TurkicSkills Ustalık Yarışması Drone Kategorisi'nde birinci olan Nafi Güral Fen Lisesi öğrencisi Doruk Cengiz, büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hüsna Ören ve Fatma Işıl Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Din Öğretiminde Başarılı Örnekler Sergisi' kapsamında 'Manevi Mirasın İzinde: Sürre Alayı' projesiyle Türkiye 3.'sü oldu. Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ceylin Bilgi ve Fatma Aymaz ise Din Öğretimi Genel Müdürlüğü SADA Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı çerçevesinde hazırladıkları "Merceğimdeki Düşler" projesiyle, Kültür, Sanat ve Spor Kategorisi'nde Türkiye birinciliğine ulaştı" dedi.

"Kütahyalılara gururlandırdınız"

Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte projelerini Vali Musa Işın'a anlatarak süreç hakkında bilgi paylaştılar.

Vali Musa Işın, öğrencilerin elde ettiği başarıların Kütahya adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bu başarılar hem ilimizin hem de ülkemizin geleceği açısından umut verici örneklerdir. Gençlerimizin gayreti, öğretmenlerimizin rehberliğiyle birleşince Kütahya'nın adını her alanda duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Işın, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Program sonunda, başarılı öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Dünya dron şampiyonu Doruk Cengiz, valilik binası önünde Vali Musa Işın ve katılımcılara gösteri sundu. Gösteri, adeta nefesleri kesti. - KÜTAHYA