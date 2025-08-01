Kütahya OSB Yönetim Kurulu Toplantısı ve Mesleki Eğitim Protokolü

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Toplantısı ve Mesleki Eğitim Protokolü
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, sanayi ve eğitim iş birliğini güçlendirmek amacıyla toplantı düzenledi. 2024-2025 öğretim yılı hazırlıkları ve okul atölyelerindeki iyileştirmeler görüşüldü.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Tolga Eskioğlu başkanlığında, OSB Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda bölgeye ilişkin güncel gelişmeler ve planlamalar ele alındı.

Toplantının ardından, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilgili paydaşların katılımıyla Protokol Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Sezer, Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin ve TOBB Kütahya OSB M.T.A.L. Müdürü Ali Kesgin katıldı.

Görüşmede, önceki dönem kararları değerlendirilirken 2024-2025 öğretim yılı hazırlıkları, öğrenci yerleştirme süreci ve okul atölyelerindeki iyileştirmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Sanayi ve eğitim iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen bu toplantıların, sürdürülebilir mesleki eğitim anlayışına önemli katkılar sunduğu vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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