Kütahya OSB'den Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'ya 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu üyeleri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Karartı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarete Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Ali Alper Olgun, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer, M. Zeyit Damar, Ahmet Tava ve Fatih Karabulut ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Kütahya'nın sanayi ve ormancılık alanındaki potansiyeli ele alınırken, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınma çalışmaları ile kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Taraflar, sanayi ve doğal kaynakların korunması arasında kurulacak dengeli iş birliklerinin kentin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Ziyarette konuşan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yusuf Karartı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennilerini iletti. Karartı'nın bilgi ve tecrübesiyle Kütahya ormancılığına önemli katkılar sunacağına inandıklarını ifade etti.

Ziyaret sonunda Başkan Tolga Eskioğlu tarafından, Kütahya'nın köklü kültürel mirasını yansıtan çini tabak Yusuf Karartı'ya hediye edildi. Orman Bölge Müdürü Karartı ise nazik ziyaretlerinden dolayı Kütahya OSB yönetimine teşekkür ederek, kamu kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesinin önemine vurgu yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı