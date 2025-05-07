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Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı'nın Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı'nın Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kütahya'da düzenlenecek olan Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı (KİKAF 2025) için tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda fuarın amacı, işverenler ile iş arayan bireyleri bir araya getirmek olarak belirtildi.

Kütahya'da düzenlenecek olan Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı'nın (KİKAF 2025) tanıtım toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde; Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, 30 Ağustos OSB ve Zafer OSB iş birliğiyle hayata geçirilecek olan KİKAF 2025'in tanıtım toplantısına; KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner ve OSB müdürleri katıldı.

Toplantıda, fuarın temel amacının işverenleri, lise ve üniversite öğrencilerini, iş arayan bireyleri ve bölge halkını bir araya getirerek çok yönlü bir istihdam ve iletişim zemini oluşturmak olduğu belirtildi. KİKAF 2025 ile işverenlerin nitelikli iş gücüne ulaşması, firmalarını tanıtması ve sektörler arası iş birliğini geliştirmesi hedefleniyor.

Kütahya Valisi Musa Işın, fuarın istihdamı artırma, gençleri iş hayatına kazandırma ve bölge ekonomisini canlandırma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantı, KİKAF 2025'e ilişkin iş birliği protokolünün imzalanmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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