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Kütahya İl Özel İdaresi 2025 Yılı Bütçesi İçin Toplantılara Devam Ediyor

Kütahya İl Özel İdaresi 2025 Yılı Bütçesi İçin Toplantılara Devam Ediyor
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Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılı bütçesi için İl Genel Meclisi oturumlarını sürdürüyor. Farklı birimlerden yöneticilerin yaptığı sunumlarla 2024 yılı çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2025 yılı bütçesi için gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura'nın başkanlığında devam ediyor.

Oturumlarda, Kütahya İl Özel İdaresi'nin çeşitli birimlerinden yöneticiler, 2024 yılı boyunca yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine ayrıntılı bilgiler sundular. Bilgilendirme sunumu yapan isimler arasında İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü Necati Derin, Bilgi İşlem Müdürü Yavuz Çakır, Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Çağlar, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Osman Gürbüz, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Mehmet Eşsiz, Altıntaş İlçe Özel İdare Müdürü Erdal Uzun, Çavdarhisar İlçe Özel İdare Müdürü Savaş Kılıçarslan, Aslanapa İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar, Dumlupınar İlçe Özel İdare Müdür Vekili Ahmet Yeter, Emlak ve İstimlak Müdürü Harun Zeybek, Emet İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel ve Hisarcık İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş yer aldı.

2025 yılı bütçesinin belirlenmesi amacıyla süren görüşmelerin 22 Kasım 2024 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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