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Kütahya'da UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi 23 adayın katılımıyla sona erdi

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Kütahya'da UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi 23 adayın katılımıyla sona erdi
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Kütahya'da TFF ile TÜFAD iş birliğinde düzenlenen ve beş gün süren UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi, 23 antrenör adayının katılımıyla tamamlandı. Eğitime 1299 Bilecikspor Antrenörü Onur Burulday da katıldı; kursiyerlere teorik ve uygulamalı dersler verildi.

Kütahya'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğiyle düzenlenen UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi'ne Bilecik'te Onur Burulday katıldı.

Kütahya'da beş gün süren ve futbol antrenörü olmak isteyen 23 antrenör adayının katıldığı UEFA C Lisans Antrenör Eğitimi sona erdi. Beş gün süren eğitimlerde kursiyerlere teorik ve uygulamalı dersler verildi. Eğitime 2025-2026 sezonunda 1299 Bilecikspor Kulübünde U-14 U-15 U-16 yaş gruplarında şampiyonluk yaşamış 1299 Bilecikspor Antrenörü Onur Burulday katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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