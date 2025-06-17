Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kütahya'da tefecilik yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, toplamda 271 bin TL değerinde belgeler ve malzemeler ele geçirildi.

Kütahya'da tefecilik operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde toplamda 16 müşteki şahıs tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu yakalanan A.Ç.ve H.D.isimli şüphelilere ait 5 ikamet ve 2 araçta eş zamanlı olarak yapılan aramada, toplam 271 bin TL değerinde 6 adet senet, 1 adet not kağıdı, 1 adet alacak verecek kayıtlarının tutulduğu ajanda,1 adet vekaletname, 5 adet telefon ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında tefecilik suçu çerçevesinde adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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